Открылся сайт PlayStation VR2. Шлем отслеживает глаза для улучшения графики

Sony запустила сайт PlayStation VR2, где поделилась основными подробностями шлема виртуальной реальности и даже подтвердила некоторые функции.

В первую очередь стоит отметить, что фанатские теории оказались правы: устройство действительно отслеживает взгляд игрока ради улучшения графики — туда, куда смотрит игрок, уйдёт большая часть ресурсов консоли. Остальное в периферийном зрении будет использовать качество хуже. Скорее всего, правда, функцию предстоит добавлять разработчикам самостоятельно, поэтому её поддержки во всех играх ожидать не стоит. Но отслеживание глаз можно будет использовать в геймплее — например, при прицеливании.

А вот всё остальное мы уже знали, но давайте повторим:

в шлеме два OLED-экрана с разрешением по 2000х2040, а также поддержкой 120 Гц и HDR. Угол обзор — 110 градусов. Технически это практически самый продвинутый VR-шлем;

PS VR2 имеет четыре наружные камеры для отслеживания игрока и устройства в пространстве;

Фирменные контроллеры PlayStation VR2 Sense отслеживают прикосновения пальцев, а также поддерживают тактильную отдачу и адаптивные триггеры из DualSense;

Подключение к PS5 происходит благодаря лишь одному кабелю.

Пока единственная анонсированная игра для шлема — приключение Horizon Call of the Mountain во вселенной Horizon Zero Dawn. Дата выхода и цена шлема не называются, но релиз устройства ожидается до конца года.