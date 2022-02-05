Неймар был ещё новичком. Что изменилось в футболе с релиза GTA 5

В начале февраля Rockstar Games официально подтвердила факт разработки GTA 6. С момента релиза пятой части прошло 9 лет. Всё это время мир не стоял на месте. Как говорится, за это время можно было успеть закончить ВУЗ и построить карьеру в IT или журналистике.

Ведущий аккаунта brfootball в «инстаграме» собрал серию интересных фактов о ключевых событиях мирового футбола между 2013-м и 2022-м.

Мохаммед Салах забил в ворота «Челси» за три месяца до перехода в клуб. Трансфер состоялся в 2014 году за 16,5 млн евро.

Месут Озиль перешёл в «Арсенал» в 2013 году.

Гарет Бейл вступил в «Реал Мадрид» в 2013-м, трансфер обошёлся в 100 млн евро.

Дэвид Мойес взял Маруана Феллайни в «Манчестер Юнайтед».

Неймар только начал играть за «Барселону». Сейчас это самый известный футболист мира.

Ромелу Лукаку играл за «Эвертон» на правах аренды.

Жозе Моуринью только начал снова тренировать «Челси».

Хосеп Гвардиола начал первый профессиональный сезон в «Баварии».

Юрген Клопп всё ещё тренирует «Боруссию».

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