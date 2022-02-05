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Неймар был ещё новичком. Что изменилось в футболе с релиза GTA 5

Неймар был ещё новичком. Что изменилось в футболе с релиза GTA 5
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В начале февраля Rockstar Games официально подтвердила факт разработки GTA 6. С момента релиза пятой части прошло 9 лет. Всё это время мир не стоял на месте. Как говорится, за это время можно было успеть закончить ВУЗ и построить карьеру в IT или журналистике.

Ведущий аккаунта brfootball в «инстаграме» собрал серию интересных фактов о ключевых событиях мирового футбола между 2013-м и 2022-м.

  • Мохаммед Салах забил в ворота «Челси» за три месяца до перехода в клуб. Трансфер состоялся в 2014 году за 16,5 млн евро.
  • Месут Озиль перешёл в «Арсенал» в 2013 году.
  • Гарет Бейл вступил в «Реал Мадрид» в 2013-м, трансфер обошёлся в 100 млн евро.
  • Дэвид Мойес взял Маруана Феллайни в «Манчестер Юнайтед».
  • Неймар только начал играть за «Барселону». Сейчас это самый известный футболист мира.
  • Ромелу Лукаку играл за «Эвертон» на правах аренды.
  • Жозе Моуринью только начал снова тренировать «Челси».
  • Хосеп Гвардиола начал первый профессиональный сезон в «Баварии».
  • Юрген Клопп всё ещё тренирует «Боруссию».

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