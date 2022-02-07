В Age of Empires 3: Definitive Edition добавили кооператив

На днях Microsoft выпустила патч для Age of Empires 3: Definitive Edition, в котором добавила долгожданный кооператив. Теперь в режиме «исторические битвы» пользователь может проходить 12 миссий, 6 из которых доступны только в DLC, вместе с другом. Наличие дополнений при этом необходимо только для администратора сервера.

Для того, чтобы сыграть в кооперативе, нужно зайти либо в мультиплеерный режим, либо в «исторические битвы» и выбрать «совместную битву». По словам разработчиков, они постарались сделать кооператив интересным для обоих игроков. Судя по всему, у них это действительно получилось — первые отзывы от пользователей исключительно положительные.

Age of Empires 3: Definitive Edition доступна на ПК в Steam и Microsoft Store.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!