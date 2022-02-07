Как купить Horizon Forbidden West для PS5 дешевле официальной цены

Horizon Forbidden West станет последней игрой Sony с бесплатным обновлением между поколениями, однако это не остановила издателя от повышенных цен — одна и та же игра на PS4 и PS5 стоит разных денег. В России разница составляет 500 рублей.
То есть при покупке игры на PS4 за 4999 рублей вы бесплатно получаете и версию для PS5 за 5499 рублей. Это касается как копий в PS Store, так с дисков в различных розничных магазинах. Правда, цифровую версию для PS4 можно купить только с PS4 или веб-версии магазина. На PS5 просто нельзя выбрать страницу версии для PS4.
Подобная путаница связана с тем, что на старте предзаказов произошёл скандал. Во время анонса игры Sony обещала бесплатный апгрейд, однако во время начала продаж оказалось, что никакого обновления нет, а версия для PS5 ещё и продаётся по более высокой цене. Вскоре Sony пообещала бесплатный для Horizon и платный в 700 рублей для всех последующих кроссген-игр, таких как God of War Ragnarok и Gran Turismo 7.
Horizon Forbidden West выходит 18 февраля на PS5 и PS4, а 14 числа появятся первые обзоры.
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