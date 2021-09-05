Sony передумала: апдейт Horizon Forbidden West с PS4 на PS5 будет бесплатным

Sony изменила политику распространения Horizon Forbidden West. Изначально издатель не предусматривал бесплатный апгрейд PS4-версии экшена до PS5 — только мгновенная покупка за полную стоимость.

Ситуация произошла в начале сентября, когда открылись предварительные заказы Horizon Forbidden West. На специальной странице раздела FAQ появилась информация, что у обладателей версии для PS4 не получится бесплатно обновиться до PS5. Не было даже платной функции — только покупка новой версии.

Всё это сразу же вызвало волну негодования со стороны фанатов и игровых журналистов. Произошедшее выглядело нелепо на фоне давних обещаний Sony и главы PlayStation Джима Райана. Издатель уверял, что бесплатный апгрейд будет для серии кросс-ген тайтлов, в том числе для Horizon.

5 сентября Джим Райан извинился перед фанатами за случившееся и исправил ситуацию. У Forbidden West будет бесплатный апдейт с PS4 на PS5. Все последующие кросс-ген релизы тоже разрешат обновить, но только за 10 долларов (около 750 рублей). Это относится как минимум к следующей Gran Turismo и продолжению God of War.

Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5. 9 сентября издатель проведёт 40-минутную трансляцию, на которой поделится деталями о грядущих играх. Содержимое стрима пока неизвестно.