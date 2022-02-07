Чарли Кокс хочет играть Сорвиголову до конца своей жизни
Поделиться
Чарли Кокс пообщался с журналистом издания Supanova. В интервью актёр рассказал про Сорвиголову и киновселенную Marvel.
По словам Кокса, он бы с радостью вернулся к роли Мэтта Мёрдока и как можно чаще появлялся в проектах Marvel Studios. В данном случае всё зависит от руководства компании. Чарли Кокс даже готов играть Сорвиголову на протяжении многих лет.
Я не хочу показаться жадным, но я надеюсь, что смогу сделать для Marvel гораздо больше. Я надеюсь, что буду участвовать в проектах в течение многих лет. Я даже надеюсь, что это никогда не закончится.
Чарли Кокс сыграл Сорвиголову в одноимённом сериале для Netflix. Также персонаж появился в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» с небольшим камео. Персонаж точно появится, но где именно, неизвестно.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 7 февраля 2022
-
19:21
-
19:06
-
18:58
-
18:44
-
18:10
-
17:31
-
16:47
-
15:29
-
15:17
-
14:54
-
14:31
-
14:14
-
14:02
-
13:41
-
13:02
-
12:34
-
12:16
-
11:57
-
11:24
-
10:56
-
10:24
-
09:55
-
09:23
-
08:54
-
08:26
- 6 февраля 2022
-
18:52
-
18:20
-
17:32
-
17:07
-
16:31
-
15:54
-
15:14
-
14:15
-
13:52
-
13:21
Партнерский контент