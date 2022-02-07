Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Чарли Кокс хочет играть Сорвиголову до конца своей жизни

Чарли Кокс хочет играть Сорвиголову до конца своей жизни
Комментарии

Чарли Кокс пообщался с журналистом издания Supanova. В интервью актёр рассказал про Сорвиголову и киновселенную Marvel.

По словам Кокса, он бы с радостью вернулся к роли Мэтта Мёрдока и как можно чаще появлялся в проектах Marvel Studios. В данном случае всё зависит от руководства компании. Чарли Кокс даже готов играть Сорвиголову на протяжении многих лет.

Я не хочу показаться жадным, но я надеюсь, что смогу сделать для Marvel гораздо больше. Я надеюсь, что буду участвовать в проектах в течение многих лет. Я даже надеюсь, что это никогда не закончится.

Чарли Кокс сыграл Сорвиголову в одноимённом сериале для Netflix. Также персонаж появился в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» с небольшим камео. Персонаж точно появится, но где именно, неизвестно.

10 отменённых игр по «Звёздным войнам». Они могли стать хитами (или нет) 10 отменённых игр по «Звёздным войнам». Они могли стать хитами (или нет)

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022