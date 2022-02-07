Чарли Кокс хочет играть Сорвиголову до конца своей жизни

Чарли Кокс пообщался с журналистом издания Supanova. В интервью актёр рассказал про Сорвиголову и киновселенную Marvel.

По словам Кокса, он бы с радостью вернулся к роли Мэтта Мёрдока и как можно чаще появлялся в проектах Marvel Studios. В данном случае всё зависит от руководства компании. Чарли Кокс даже готов играть Сорвиголову на протяжении многих лет.

Я не хочу показаться жадным, но я надеюсь, что смогу сделать для Marvel гораздо больше. Я надеюсь, что буду участвовать в проектах в течение многих лет. Я даже надеюсь, что это никогда не закончится.

Чарли Кокс сыграл Сорвиголову в одноимённом сериале для Netflix. Также персонаж появился в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» с небольшим камео. Персонаж точно появится, но где именно, неизвестно.

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