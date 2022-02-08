Появилось 20 минут геймплея из DLC «Сердце России» для Euro Truck Simulator 2

Авторы Euro Truck Simulator 2 из студии SCS Software опубликовали 20 минут игрового процесса из дополнения «Сердце России». Видео называется «из Вязьмы в Калугу».

В ролике разработчики показали маршрут. На протяжении него встречались леса, поляны, российские дома, магазины, церкви и многие другие знакомые места. Игровой процесс ещё могут доработать, это не финальная сборка.

Авторы постараются в дополнении передать дух России, чтобы порадовать всех игроков. Даты выхода у «Сердца России» по-прежнему нет. С более подробной информацией про дополнение можно ознакомиться на странице в Steam.

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