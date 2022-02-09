Пиковый онлайн англоязычной версии Lost Ark в Steam неожиданно превысил 500 тысяч человек

Корейская MMORPG под названием Lost Ark доступна в России больше двух лет — в проект можно сыграть полностью бесплатно через сервис Mail.ru. В Европе и США игра вышла в ранний доступ Steam вечером 8 февраля и тут же показала невероятные результаты. Пиковый онлайн проекта достиг 532 476 человек всего за несколько часов.

Судя по отзывам, сразу же после запуска очереди достигали 14 тысяч человек, однако игровые миры работали без вылетов и других сетевых ошибок. На Twitch за проектом одновременно наблюдали около 1,2 млн человек — это больше, чем за Apex Legends, GTA 5 и категорией «Общение» вместе взятыми.

Полноценный релиз Lost Ark в Европе и в США состоится 11 февраля. Судя по всему, на этих выходных проект поставит ещё один собственный рекорд в Steam и вполне вероятно улучшит результат прошлогодней New World, чей пик составил 913 634 человека.

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