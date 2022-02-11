Авторы культовых «Дальнобойщиков» о деталях создания игры и источниках вдохновения

10 февраля корреспонденты «Редакции» выпустили материал, посвящённый профессии дальнобойщика. В конце ролика речь зашла о видеоиграх, а точнее, о культовых в России «Дальнобойщиках» от команды SoftLab-NSK.

Генеральный директор студии Ирина Травина поделилась небольшими деталями разработки. По её словам, при создании первых двух игр авторы советовались с водителем по имени Сергей, который в итоге «стал соавтором игры». Но по большей части консультации велись с американскими дальнобойщиками, для которых перевоз грузов на дальние расстояния — это настоящий культ.

Так получилось, что мы меньше общались с российскими дальнобойщиками, но больше — с американскими. Потому что в Америке это культ.

Травина отметила, что её очень удивил тёплый приём игры у российских фанатов. Этому поспособствовали в том числе российские пейзажи, смоделированные по снимкам с Алтая. Также, по мнению гендиректора SoftLab-NSK, свою роль сыграла уникальность игры. Ведь это были не просто гонки от старта до финиша, а «первый непрерывный игровой мир».

В конце обсуждения Травина заявила, что разработчики не черпали вдохновение из культового сериала «Дальнобойщики» с Владимиром Гостюхиным и Владиславом Галкиным. Скорее, наоборот — ведь первая часть игры вышла на 3 года раньше сериала. А вторая игра уже находилась на финальной стадии разработки во время выхода первого сезона.

Игру мы начали делать раньше, чем вышел сериал. Мне кажется, это немножко обратная история. Получила успех игра, это где-то зацепилось. И я смотрю — появляется сериал «Дальнобойщики». Мы восприняли это как следствие. Сериал, конечно, великолепный, я его ужасно люблю.

Последняя на данный момент часть серии — «Дальнобойщики 3: Покорение Америки» — вышла в 2009 году и была посвящена поездкам по территории США. Игра получила смешанные отзывы и осталась в тени второй части серии, которую многие геймеры до сих пор считают лучшей российской видеоигрой в истории.

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