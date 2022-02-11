«Сорвиголову», «Джессику Джонс» и «Карателя» скоро удалят с Netflix

Сериалы Marvel покинут Netflix уже 28 февраля 2022 года. Об этом сообщает сам сервис перед просмотром любой серии из супергеройских шоу. Таким образом, эра Marvel на Netflix официально подходит к концу.

Сериалы, которые 28 февраля покинут онлайн-кинотеатр Netflix

«Сорвиголова»

«Джессика Джонс»

«Люк Кейдж»

«Железный кулак»

«Каратель»

«Защитники»

Пока неизвестно, куда именно перейдут вышеназванные шоу. Disney+ называют самым вероятным вариантом, ведь все эти сериалы принадлежат именно Disney. Судя по всему, узнаем об этом мы уже совсем скоро, когда об этом официально сообщат представители обоих сервисов.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!