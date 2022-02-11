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«Сорвиголову», «Джессику Джонс» и «Карателя» скоро удалят с Netflix

«Сорвиголову», «Джессику Джонс» и «Карателя» скоро удалят с Netflix
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Сериалы Marvel покинут Netflix уже 28 февраля 2022 года. Об этом сообщает сам сервис перед просмотром любой серии из супергеройских шоу. Таким образом, эра Marvel на Netflix официально подходит к концу.

Сериалы, которые 28 февраля покинут онлайн-кинотеатр Netflix

  • «Сорвиголова»
  • «Джессика Джонс»
  • «Люк Кейдж»
  • «Железный кулак»
  • «Каратель»
  • «Защитники»

Пока неизвестно, куда именно перейдут вышеназванные шоу. Disney+ называют самым вероятным вариантом, ведь все эти сериалы принадлежат именно Disney. Судя по всему, узнаем об этом мы уже совсем скоро, когда об этом официально сообщат представители обоих сервисов.

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