В Atomic Heart не будет NFT и микротранзакций. По крайней мере на старте

Тема с NFT-токенами становится всё более злободневной, и многие студии начинают потихоньку добавлять их в свои проекты. В интервью Gamereactor разработчики Atomic Heart из российской студии Mundfish рассказали, что в их проекте не будет микротранзакций и NFT. Они не стали отрицать свою заинтересованность в токенах, однако создатели не планируют добавлять их в игру — по крайней мере на старте.

Atomic Heart — это одиночная ААА-игра за полную стоимость без дополнительных излишеств. Конечно, мы наблюдаем за развитием индустрии. И в ней есть тренды, которые нам бы хотелось изучить в будущем. О дополнениях мы расскажем в будущем, а на внедрение NFT у нас планов нет.

Авторы также поделились новыми деталями экшена. По их словам, прохождение сюжета займёт около 20 часов. Игроки смогут исследовать мир, но открытых локаций, схожих с Assassin's Creed, ждать не стоит. У создателей даже есть планы на сиквел, но всё будет зависеть от успеха первой части франшизы.

Atomic Heart выйдет в конце 2022 года на ПК и консолях. Ранее авторы показали новый трейлер проекта.

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