Создатели Cyberpunk 2077 завтра сделают важный анонс

CD Projekt анонсировала прямой эфир под названием RED Streams — на нём ожидается важный анонс. Зная планы компании, студия должна представить некстген-версию Cyberpunk 2077. Её после переноса обещали выпустить до конца марта.

Трансляция начнётся завтра, 15 февраля, в 18:00 мск.

В базе данных PlayStation Store уже обнаружили новую иконку, где теперь изображена Ви-девушка, а не парень, поэтому релиз наверняка не заставит себя ждать ещё больше.

Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года и оказалась в центре скандала — консольные версии были практически неиграбельными, а многие обещания касательно самой игры оказались невыполненными. К примеру, никакой нелинейности не было — самая разрекламированная миссия оказалась чуть ли не единственной с действительно большими развилками.