Cyberpunk 2077 для PS5 добавили в базу PlayStation. Ещё и с новой иконкой!

В базе данных PlayStation обнаружили Cyberpunk 2077 для PS5, которая получила новую иконку. На ней мужчину заменила девушка в куртке Samurai, но без оружия в руке. Видимо, версия экшена для консолей нынешнего поколения выйдет уже скоро.

Иконка Cyberpunk 2077 для PS4

Фото: CD Projekt RED

Иконка Cyberpunk 2077 для PS5

Фото: CD Projekt RED

Ранее игроки заметили, что в Steam обновили сборку Cyberpunk 2077. Обычно такое происходит перед выходом обновлений. Глава CD Projekt RED заявил, что патч 1.5 и версия экшена для PS5 и Xbox Series выйдут до апреля 2022 года.

Cyberpunk 2077 вышла в 2020 году в ужасном техническом состоянии. У игры было множество багов, которые не только влияли на восприятие экшена, но и мешали проходить сюжетные миссии. За год разработчики выпустили несколько крупных обновлений, которые устранили критические ошибки.

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