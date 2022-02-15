Naraka: Bladepoint станет бесплатной на 4 дня

Naraka: Bladepoint станет бесплатной с 18 по 22 февраля в честь старта третьего сезона. С начала акции и до 25 февраля королевскую битву можно будет купить со скидкой 30%.

В сражении Naraka: Bladepoint принимают участие 60 игроков. На выбор доступны герои с разными навыками и оружием ближнего и дальнего боя, которые вдохновлены легендами Дальнего Востока.

13 февраля в Naraka: Bladepoint стартовал новый сезон «Эшелон». Вместе с ним разработчики запустили событие «Цветение весны», в котором игроки могут получить ветви и обменять их на награды. Также создатели переработали баланс героев и оружия и добавили рейтинговый режим для двоих.

В сезоне «Эшелон» появится новая героиня Юстина Гу (Justina Gu). Она прибудет в Naraka: Bladepoint 9 марта.

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