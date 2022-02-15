Naraka: Bladepoint станет бесплатной на 4 дня

Naraka: Bladepoint станет бесплатной с 18 по 22 февраля в честь старта третьего сезона. С начала акции и до 25 февраля королевскую битву можно будет купить со скидкой 30%.
В сражении Naraka: Bladepoint принимают участие 60 игроков. На выбор доступны герои с разными навыками и оружием ближнего и дальнего боя, которые вдохновлены легендами Дальнего Востока.
13 февраля в Naraka: Bladepoint стартовал новый сезон «Эшелон». Вместе с ним разработчики запустили событие «Цветение весны», в котором игроки могут получить ветви и обменять их на награды. Также создатели переработали баланс героев и оружия и добавили рейтинговый режим для двоих.
В сезоне «Эшелон» появится новая героиня Юстина Гу (Justina Gu). Она прибудет в Naraka: Bladepoint 9 марта.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 15 февраля 2022
-
17:44
-
17:41
-
17:08
-
16:49
-
16:13
-
16:01
-
15:37
-
14:59
-
14:49
-
14:33
-
14:10
-
13:43
-
13:18
-
13:09
-
12:37
-
12:24
-
11:56
-
11:24
-
10:53
-
10:23
-
09:54
-
09:25
-
08:54
-
08:26
-
00:09
- 14 февраля 2022
-
22:59
-
22:17
-
21:10
-
20:18
-
19:45
-
19:24
-
19:21
-
18:39
-
18:38
-
18:08