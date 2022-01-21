Флагманская видеокарта от Intel оказалась на уровне RTX 3070 Ti и RX 6800

Intel должна выпустить свои первые видеокарты уже в ближайшие месяцы, однако компания до сих пор не поделилась с нами информацией о характеристиках своей будущей линейки. Недавно в базе данных SiSoftware Sandra пользователи обнаружили запись о тестировании видеоускорителя Arc Alchemist. По данным Wccftech, это одна из будущих флагманских видеокарт Intel.

Согласно SiSoftware Sandra, чип получит 16 ГБ GDDR6 видеопамяти с 256-битным интерфейсом шины и 4 МБ кэшем L2. Тактовая частота графического процессора составит 2,1 ГГц. Примерное энергопотребление видеокарты — 225-275 Вт.

SiSoftware Sandra также протестировало графический процессор в скорости обработки данных общего назначения (GPGPU). Видеокарта показала скорость в 9017 Мпикс/с — это на 7,7% выше, чем у GeForce RTX 3070 Ti и чуть меньше, чем у RX 6800 — 10 607 Мпикс/с.

Судя по всему, флагманская видеокарта от Intel действительно будет сопоставима по мощности с лучшими предложениями от NVIDIA и AMD. В ближайшее время компания должна поделиться официальными данными о спецификациях своей будущей линейки, объявить цены и обозначить день старта продаж.

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