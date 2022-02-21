Издатель Elden Ring просит ждать первого патча перед анализом работы игры

Bandai Namco попросила технических экспертов из Digital Foundry задержать выпуск технического анализа Elden Ring до выпуска патча первого дня, который должен масштабно повысить стабильность и производительность ролевого экшена. Об этом DF сообщила на Patreon.

Важно отметить, что наши ролики могут задержаться, поскольку мы согласились с Bandai Namco не выпускать данные о работе Elden Ring до патча первого дня.

С чем связано это желание издателя, неизвестно. Однако недавние спонсорские трансляции на ПК имели странные подвисания, с которыми могли справиться в патче первого дня. Когда он точно выйдет и сколько занимает места, неизвестно.

Elden Ring выходит уже 25 февраля на ПК, PlayStation и Xbox, а за два дня до этого появятся первые обзоры — в том числе и наша рецензия.