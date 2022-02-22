Создатели World of Tanks рассказали об акциях на 23 февраля
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Wargaming недавно извинилась за событие «Торговый караван» в World of Tanks, пообещав исправиться к эвенту на 23 февраля. Сегодня они раскрыли все особенности стартующего завтра мероприятия. Мы тезисно рассказываем о главном:
- за первую победу за день игроки получат в пять раз больше опыта;
- слоты в ангаре продаются со скидкой в 50%;
- скидка 50% на премиум танки 2-5 уровней;
- скидка 30% на премиум танки 6-7 уровней;
- скидка 15% на премиум танки 8-го уровня.
Вдобавок разработчики подготовили 10 боевых задач, за выполнение которых можно получить дни премиум аккаунта, эмблемы, 2D-стиль, надписи и личный резерв. Подробнее – на сайте разработчиков.
Событие стартует в 9:00 мск 23 февраля и продлится пять дней, до 9:00 мск 28 февраля.
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