Создатели World of Tanks рассказали об акциях на 23 февраля

Wargaming недавно извинилась за событие «Торговый караван» в World of Tanks, пообещав исправиться к эвенту на 23 февраля. Сегодня они раскрыли все особенности стартующего завтра мероприятия. Мы тезисно рассказываем о главном:

за первую победу за день игроки получат в пять раз больше опыта;

слоты в ангаре продаются со скидкой в 50%;

скидка 50% на премиум танки 2-5 уровней;

скидка 30% на премиум танки 6-7 уровней;

скидка 15% на премиум танки 8-го уровня.

Вдобавок разработчики подготовили 10 боевых задач, за выполнение которых можно получить дни премиум аккаунта, эмблемы, 2D-стиль, надписи и личный резерв. Подробнее – на сайте разработчиков.

Событие стартует в 9:00 мск 23 февраля и продлится пять дней, до 9:00 мск 28 февраля.