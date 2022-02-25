Райану Рейнольдсу не терпится раскрыть детали третьего «Дэдпула»

Райн Рейнольдс дал интервью Collider. В нём журналист и актёр обсудили новый фильм Netflix с Рейнольдсом в главной роли и затронули новую часть «Дэдпула».

По словам актёра, он бы очень хотел раскрыть детали фильма, но пока не может этого сделать. Рейнольдс не назвал конкретные сроки появления новостей по картине, но обнадёжил скорым обещанием.

Мы практически всегда говорим обо всём этом. Надеюсь, что у меня будет что вам рассказать раньше, а не позже. Я буду более информирован немного позже.

Несколько дней назад Райан Рейнольдс высказался по поводу сиквела «Доктора Стрэнджа». Он настаивает на том, что его персонаж не появится в ленте. Фанаты, конечно, этому не верят.

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