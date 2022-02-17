Райан Рейнольдс отрицает появление Дэдпула в сиквеле «Доктора Стрэнджа»
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Журналист издания Variety спросил у Райана Рейнольдса о его появлении во второй части «Доктора Стрэнджа». Фанаты хотят увидеть в фильме Дэдпула, но, похоже, этого так и не случится.
По словам актёра, он точно не появится в картине. Подобные слова мы слышали от Эндрю Гарфилда, который в итоге сыграл Питера Паркера в «Человеке-пауке: Нет пути домой».
Я не знаю, можно ли говорить об этом, но меня на самом деле нет в этом фильме.
Предположения людей о появлении Дэдпула в ленте связаны с главной темой фильма. Ожидается, что в картине появится большое количество персонажей из прошлых фильмов Marvel. Премьера ленты «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» состоится 6 мая.
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