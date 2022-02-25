Сайт Intel почему-то не открывался в России

25 февраля на территории России перестал работать сайт Intel. Указывалось, что пользователи лишились прав находиться на стартовой странице. Многие пользователи связали это с санкциями США против Российской Федерации.

На момент написания новости сайт работает стабильно. Можно зайти в каждый раздел и не будет никаких проблем. «Чемпионат» отправил запрос компании и получил ответ.

Доступ к intel.com в России был ограничен в течение короткого периода времени из-за технической проблемы, но проблема была решена.

24 февраля мессенджер Telegram работал с перебоями. Павел Дуров отмечал, что приложение столкнулось с «беспрецедентной нагрузкой». Сам Дуров в качестве причины сбоев назвал происходящие в данный момент события.

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