Сериал по Twisted Metal выйдет в сервисе Peacock

Стриминговый сервис Peacock сделал заказ на сериал по Twisted Metal, о чём сообщило издание Deadline. Серии будут длиться примерно по 30 минут. Дату премьеры всё ещё не назвали.

Главную роль в Twisted Metal сыграет Энтони Маки, который известен по роли Сокола в киновселенной Marvel. Он же будет исполнительным продюсером шоу.

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Шоураннером предстоящего автомобильного боевика выступит Майкл Джонатан, который работал над «Кобра Кай» 2018 года. Производством шоу по Twisted Metal займутся студии Sony Pictures Television, Playstation Productions и Universal Television.

Маки сыграет Джона Доу, который не помнит своего прошлого. Герой мечтает найти какую-нибудь общину, но ему предстоит пережить автомобильные сражения в пустоши.

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