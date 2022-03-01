Сериал по Twisted Metal выйдет в сервисе Peacock

Стриминговый сервис Peacock сделал заказ на сериал по Twisted Metal, о чём сообщило издание Deadline. Серии будут длиться примерно по 30 минут. Дату премьеры всё ещё не назвали.
Главную роль в Twisted Metal сыграет Энтони Маки, который известен по роли Сокола в киновселенной Marvel. Он же будет исполнительным продюсером шоу.
Шоураннером предстоящего автомобильного боевика выступит Майкл Джонатан, который работал над «Кобра Кай» 2018 года. Производством шоу по Twisted Metal займутся студии Sony Pictures Television, Playstation Productions и Universal Television.
Маки сыграет Джона Доу, который не помнит своего прошлого. Герой мечтает найти какую-нибудь общину, но ему предстоит пережить автомобильные сражения в пустоши.
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