Эпичные сражения и исследования в релизном трейлере ELEX 2

1 марта издательство THQ Nordic опубликовало трейлер к релизу ELEX 2. Сам ролик длится почти две минуты. В нём показали особенности проекта — сражения, исследование локаций и взаимодействие с персонажами.

Проект представляет собой смесь экшена и RPG. У игроков есть возможность изучать мир, принимать важные решения и выбирать свою фракцию. Разработала игру студия Piranha Bytes.

Действие ELEX 2 разворачивается в постапокалиптическом мире Магалане. События второй части происходят спустя несколько лет после оригинала. В центре сюжета — воин Джакс, который объединяет жителей Магалана для борьбы с тёмным элексом.

Релиз ELEX 2 состоится 1 марта на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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