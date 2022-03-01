Эпичные сражения и исследования в релизном трейлере ELEX 2

1 марта издательство THQ Nordic опубликовало трейлер к релизу ELEX 2. Сам ролик длится почти две минуты. В нём показали особенности проекта — сражения, исследование локаций и взаимодействие с персонажами.
Проект представляет собой смесь экшена и RPG. У игроков есть возможность изучать мир, принимать важные решения и выбирать свою фракцию. Разработала игру студия Piranha Bytes.
Действие ELEX 2 разворачивается в постапокалиптическом мире Магалане. События второй части происходят спустя несколько лет после оригинала. В центре сюжета — воин Джакс, который объединяет жителей Магалана для борьбы с тёмным элексом.
Релиз ELEX 2 состоится 1 марта на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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