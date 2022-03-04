В Age of Empires 4 скоро появится рейтинговый режим

Авторы Age of Empires 4 поделились деталями будущих обновлений. В ближайшее время в игру наконец добавят рейтинговый режим 1х1, с которым и запустится первый сезон поддержки. Вместе с ним в проекте появится поддержка модов, улучшенные горячие клавиши и другие функции вроде «патрулирования».

Во втором сезоне авторы обнулят рейтинги игроков — звание нужно будет зарабатывать заново. Создатели также добавят полную поддержку переназначения любых действий, совместный выбор карты и цвета игроков. Авторы заверили, что будут следить за отзывами игроков и оперативно исправлять все потенциальные баги, которые могут возникнуть с новыми патчами. Сроки выхода обновлений не называются.

Age of Empires 4 доступна на ПК в Steam и Microsoft Store.

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