«Фейсбук» полностью блокируют в России
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Роскомнадзор объявил о начале полной блокировки «Фейсбук» в России. Около недели назад социальную сеть начали замедлять, из-за чего многие картинки и медиа-файлы загружались с трудом, а теперь не получится и просто зайти.
Традиционно блокировка не наступит сиюминутно, а скорость бана зависит от самих провайдеров. В последнее время это происходит достаточно быстро — в течение суток.
Заявление РКН
С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру».
Ведомство недовольно, что социальная сеть ограничивает свободу граждан России в отношении распространения информации.
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