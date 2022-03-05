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Кооператив для Halo Infinite опять отложили

Кооператив для Halo Infinite опять отложили
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Разработчики Halo Infinite обратили внимание на недовольство игроков из-за отсутствия нового контента и рассказали о развитии шутера. В мае начнётся второй сезон, а кооперативный режим и Forge задержатся.

Приоритетом для разработчиков по ходу первого сезона стало устранение ошибок, которые влияют на геймплей. О некоторых проблемах создатели не знали до запуска Halo Infinite. Среди них подбор игроков в режиме «Битва больших команд» и уязвимости античита, которые всё ещё улучшают.

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Второй сезон шутера запустят 3 мая, но обещанный кооператив для сюжетной кампании появится позже. У разработчиков возникли проблемы из-за нелинейных уровней. Сначала добавят сетевую совместную игру, а потом и режим для одного экрана.

Второй сезон посвятят спартанцам-охотникам, которых называют «Одинокими волками». Игроков ждут сюжетные события, кинематографические ролики и новые награды боевого пропуска. Авторы продолжат работать над балансом и ошибками, а также добавят новые карты и режимы. Создатели показали несколько концепт-артов предстоящих новинок.

Одинокие волки

Одинокие волки

Карта Breaker

Карта Breaker

Карта Catalyst

Карта Catalyst

Бесплатная броня события Fracture

Бесплатная броня события Fracture

Режим Forge, в котором игроки могут изменять карты, режимы и делиться ими, уже успешно тестируется. Авторы Halo Infinite планируют добавить его в третьем сезоне, которой должен пройти осенью 2022 года.

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