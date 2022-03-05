Кооператив для Halo Infinite опять отложили

Разработчики Halo Infinite обратили внимание на недовольство игроков из-за отсутствия нового контента и рассказали о развитии шутера. В мае начнётся второй сезон, а кооперативный режим и Forge задержатся.
Приоритетом для разработчиков по ходу первого сезона стало устранение ошибок, которые влияют на геймплей. О некоторых проблемах создатели не знали до запуска Halo Infinite. Среди них подбор игроков в режиме «Битва больших команд» и уязвимости античита, которые всё ещё улучшают.
Второй сезон шутера запустят 3 мая, но обещанный кооператив для сюжетной кампании появится позже. У разработчиков возникли проблемы из-за нелинейных уровней. Сначала добавят сетевую совместную игру, а потом и режим для одного экрана.
Второй сезон посвятят спартанцам-охотникам, которых называют «Одинокими волками». Игроков ждут сюжетные события, кинематографические ролики и новые награды боевого пропуска. Авторы продолжат работать над балансом и ошибками, а также добавят новые карты и режимы. Создатели показали несколько концепт-артов предстоящих новинок.
Одинокие волки
Карта Breaker
Карта Catalyst
Бесплатная броня события Fracture
Режим Forge, в котором игроки могут изменять карты, режимы и делиться ими, уже успешно тестируется. Авторы Halo Infinite планируют добавить его в третьем сезоне, которой должен пройти осенью 2022 года.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 5 марта 2022
-
14:47
-
14:01
-
13:17
-
12:37
-
11:14
-
11:03
- 4 марта 2022
-
21:21
-
21:15
-
20:37
-
19:48
-
19:44
-
19:12
-
18:31
-
18:20
-
18:09
-
17:29
-
17:09
-
16:58
-
16:36
-
16:00
-
15:59
-
15:12
-
14:56
-
14:42
-
14:06
-
14:04
-
13:25
-
13:18
-
13:00
-
12:31
-
12:00
-
11:26
-
11:25
-
10:53
-
10:44