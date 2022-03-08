GTA 5 на PS5 продают очень дёшево — всего за 719 рублей!
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Rockstar так и не сняла с продаж свою продукцию в российском PS Store, а вместе с этим и стартовали предварительные заказы некстген-версии Grand Theft Auto 5. Причём стоимость полного комплекта сейчас обойдётся всего в 719 рублей!
Да, вам не показалось, целый комплект продают за смешные деньги. Однако важно отметить, что покупка доступна только в магазине через консоль — на сайте PS Store её попросту не найти.
В состав издания за 719 рублей входит как сюжетная кампания, так и сетевой режим GTA Online. Последний бесплатно получат подписчики PS Plus.
До сих пор неизвестно, случится ли премьера некстген-версии боевика в России. Формально Take-Two утром 7 марта объявила о снятии всей продукции издателя в стране с продаж, однако до сих пор всё доступно для покупки — по крайней мере, в PS Store. Не исключено, что эту версию GTA 5 всё же выпустят в России одновременно с миром.
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