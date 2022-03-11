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Отец сделал сыну светящийся сундук из Fortnite

Отец сделал сыну светящийся сундук из Fortnite
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Пользователь Reddit под ником everybros поделился своим изделием. Он создал для сына копию сундука из Fortnite. Небольшим дополнением стали светодиоды, которые украсили работу.

На изображениях можно увидеть сундук из Fortnite c двумя подсветками: оранжевой и зелёной. Пользователи в комментариях оценили работу умельца и назвали её отличным подарком для сына, особенно если он действительно фанат Fortnite.

По словам отца, на создание сундука ушло около 220 часов. Он создавал изделие на 3D-принтере с помощью PLA-пластика. Возможно, в будущем умелец решится смастерить что-то ещё. В комментариях уже есть просьбы с созданим других вещей из игр.

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