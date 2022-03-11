Отец сделал сыну светящийся сундук из Fortnite

Пользователь Reddit под ником everybros поделился своим изделием. Он создал для сына копию сундука из Fortnite. Небольшим дополнением стали светодиоды, которые украсили работу.
На изображениях можно увидеть сундук из Fortnite c двумя подсветками: оранжевой и зелёной. Пользователи в комментариях оценили работу умельца и назвали её отличным подарком для сына, особенно если он действительно фанат Fortnite.
По словам отца, на создание сундука ушло около 220 часов. Он создавал изделие на 3D-принтере с помощью PLA-пластика. Возможно, в будущем умелец решится смастерить что-то ещё. В комментариях уже есть просьбы с созданим других вещей из игр.
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