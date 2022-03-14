Фанат The Sims 4 воссоздал Вайтран из «Скайрима»

Большой любитель The Sims 4 под ником DrGluon опубликовал свою новую работу. Он воссоздал, пожалуй, самый популярный город в «Скайриме» — Вайтран. Помимо невероятного внешнего сходства, автор проработал и внутренние помещения: например, в тронном зале восседает ярл владения Балгруф Старший, а в лавках игрока ждут торговцы.

Также DrGluon не упустил возможность воссоздать другие популярные места города: священное дерево Златолист, статую Талоса и Небесную кузницу. Работа блогера выглядит впечатляюще и доказывает, что строить свои любимые места и сооружения можно не только в Minecraft, но и в The Sims.

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