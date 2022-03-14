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Сборная России раскрыла детали отстранения от Warcraft 3 Nations League

Сборная России раскрыла детали отстранения от Warcraft 3 Nations League
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Сборная России по Warcraft 3 прокомментировала отстранение от турнира Nations League. Ранее организаторы сообщили, что соперники отказались играть с командой, которая раскрыла подробности снятия с соревнования.

Изначально организаторы думали о допуске сборной России к турниру и предложили играть без флага под другим названием, но игроки отказались. По их мнению, так теряется смысл участия в Лиге наций.

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Через день сборную всё же допустили до турнира, но Германия и Великобритания отказались играть с Россией. После этого организаторы провели опрос других участников, которые тоже решили не выступать против команды РФ.

Представители сборной заверили фанатов, что Россия вела себя достойно. Команда не шутила ни на какие темы и относилась к соперникам с уважением.

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