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В России пройдёт чемпионат по компьютерному спорту с призовым фондом 3,6 млн рублей

В России пройдёт чемпионат по компьютерному спорту с призовым фондом 3,6 млн рублей
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Федерация компьютерного спорта России анонсировала турнир с несколькими дисциплинами и общим призовым фондом 3,6 миллиона рублей. Поучаствовать в нём смогут все желающие региональные сборные. Чтобы подать заявку, нужно обратиться в соответствующее региональное отделение.

Список дисциплин

  • Dota 2 («Боевая арена»)
  • Clash Royale («Соревновательная головоломка»)
  • StarCraft 2 («Стратегия в реальном времени»)
  • DCL — The Game («Технический симулятор»)
  • NHL 22 («Спортивный симулятор»)
  • Tekken 7 («Файтинг»)

В список дисциплин ожидаемо не попала CS:GO, которая пока что не признана таковой. Основная причина — она показывает насилие чуть ближе, чем остальные игры.

С 30 апреля по 3 мая пройдёт отборочный этап чемпионата, он состоится в онлайне. После этого организаторы проведут LAN-ивент с 21 по 22 мая. Локацию сообщат позже.

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