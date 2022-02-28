В России пройдёт чемпионат по компьютерному спорту с призовым фондом 3,6 млн рублей

Федерация компьютерного спорта России анонсировала турнир с несколькими дисциплинами и общим призовым фондом 3,6 миллиона рублей. Поучаствовать в нём смогут все желающие региональные сборные. Чтобы подать заявку, нужно обратиться в соответствующее региональное отделение.

Список дисциплин

Dota 2 («Боевая арена»)

Clash Royale («Соревновательная головоломка»)

StarCraft 2 («Стратегия в реальном времени»)

DCL — The Game («Технический симулятор»)

NHL 22 («Спортивный симулятор»)

Tekken 7 («Файтинг»)

В список дисциплин ожидаемо не попала CS:GO, которая пока что не признана таковой. Основная причина — она показывает насилие чуть ближе, чем остальные игры.

С 30 апреля по 3 мая пройдёт отборочный этап чемпионата, он состоится в онлайне. После этого организаторы проведут LAN-ивент с 21 по 22 мая. Локацию сообщат позже.