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Сборную России отстранили от турнира Warcraft 3 Nations League

Сборную России отстранили от турнира Warcraft 3 Nations League
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Сборная России не сыграет на основном этапе турнира Warcraft 3 Nations League, о чём сообщил портал GoodGame.ru. Соперники команды отказались выходить на матчи.

Россия заняла первое место в квалификации Warcraft 3 Nations League и напрямую вышла в основной этап турнира. Соперники из других стран, которые прошли отборочные, отказались играть против команды РФ. Из-за этого организаторы отстранили её от соревнования.

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Соперниками России по группе должны были стать Украина, Южная Корея, Великобритания, Германия и чемпион прошлого сезона, США. Турнир Warcraft 3 Nations League проходит в онлайне с 26 февраля по 16 апреля, а призовой фонд составляет тысячу долларов.

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