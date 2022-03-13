Сборную России отстранили от турнира Warcraft 3 Nations League

Сборная России не сыграет на основном этапе турнира Warcraft 3 Nations League, о чём сообщил портал GoodGame.ru. Соперники команды отказались выходить на матчи.
Россия заняла первое место в квалификации Warcraft 3 Nations League и напрямую вышла в основной этап турнира. Соперники из других стран, которые прошли отборочные, отказались играть против команды РФ. Из-за этого организаторы отстранили её от соревнования.
Соперниками России по группе должны были стать Украина, Южная Корея, Великобритания, Германия и чемпион прошлого сезона, США. Турнир Warcraft 3 Nations League проходит в онлайне с 26 февраля по 16 апреля, а призовой фонд составляет тысячу долларов.
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