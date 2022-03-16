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Games Workshop остановит все продажи Warhammer в России

Games Workshop остановит все продажи Warhammer в России
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Создатели Warhammer из Games Workshop объявили о полной остановке всех продаж своей продукции в России на фоне спецоперации на Украине.

Решение не далось нам легко. Мы знаем множество российских любителей настольных игр, которые не поддерживают этот конфликт. Однако мы должны поддержать тех, кто сейчас страдает.

Похоже, Games Workshop останавливает продажи и поставки только настолок, тогда как реализация видеоигр в России всё ещё за издателями и разработчиками. Большинство уже остановили продажи (Warhammer 3: Total War от SEGA уже недоступна), однако вот Warhammer: Vermintade 2 всё ещё доступна для покупки.

В обозримом будущем ожидается выпуск сразу нескольких крупных игр по Warhammer: тактика Chaos Gate — Daemonhunters, экшен Space Marine 2, кооперативная Darktide и спортивная Blood Bowl 3.

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