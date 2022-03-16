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Марк Руффало похвалил трейлер сериала «Мисс Марвел»

Марк Руффало похвалил трейлер сериала «Мисс Марвел»
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Вчера Marvel Studios опубликовала первый трейлер сериала «Мисс Марвел». Ролик представил новую героиню, которая появится в киновселенной Marvel.

Один из актёров фильмов Marvel Марк Руффало, известный по роли Халка и Брюса Баннера, отреагировал на трейлер сериала. Судя по всему, актёру всё понравилось.

Marvel открывает новые горизонты! Люблю тебя, Marvel, за то, что ты отражаешь мир, в котором мы живём. Добро пожаловать в семью, Камала!

Сюжет шоу расскажет о том, как фанатка супергероев Камала Хан сама получит суперсилы и будет помогать людям. Главную роль в сериале исполнила Иман Веллани. Сериал выйдет 8 июня в сервисе Disney+. Сервис недоступен в России.

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