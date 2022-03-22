В России могут запретить VPN-сервисы

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил запрет VPN-сервисов в России. При этом какой-либо ответственности за их использование не будет.

Запрет ресурсов, позволяющих обходить блокировки, возможен, но ответственности граждан за пользование такими ресурсами не будет.

Некоторые VPN уже запрещены в России. По словам председателя думского комитета по информационной политике, технологиям и связи Александра Хинштейна, Роскомнадзор заблокировал 20 сервисов.

Запретят ли все VPN или же они будут каким-то образом отбираться, пока неизвестно. По закону «Об информации» сервисы должны ограничивать доступ к запрещённому в России контенту и подключаться к ФГИС (Федеральной государственной информационной системе).

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