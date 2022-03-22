В Far Cry 6 дадут поиграть бесплатно
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22 марта Ubisoft объявила о проведении первых бесплатных выходных в Far Cry 6. Попробовать шутер бесплатно смогут пользователи ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series с 24 по 27 марта.
В рамках бесплатных выходных будет доступен весь игровой контент. Весь накопленный прогресс перенесётся в полную версию игры после её покупки. Также авторы анонсировали проведение кроссовера с популярным на Netflix сериалом «Очень странные дела».
В ходе коллаборации нужно будет выполнить миссию и встретиться с существом из шоу. Вероятно, его нужно будет убить и выполнить ещё ряд действий.
Far Cry 6 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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