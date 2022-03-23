Крупнейшая утечка Apex Legends? Девять героев, карта и новое оружие

Издание VGC обратило внимание не самую крупную утечку Apex Legends за всю историю существования игры. В сеть попали данные, касательно будущего контента игры на несколько лет вперёд.

В числе утёкших материалов оказались новые легенды, карта, новые виды оружия и многое другое. Так, например, в королевской битве могут появиться девять новых героев со своими уникальными навыками.

Какие герои могут появиться в Apex Legends?

Conduct (легенда поддержки)

Scryer (легенда для разведки)

Caliber (легенда поддержки)

Jester (неизвестно)

Phantom (легенда поддержки)

Vantage (легенда для разведки)

Uplink (легенда для защиты)

Newcastle (легенда для защиты)

Catalyst (легенда для защиты)

В данный момент в Apex Legend проходит 12 сезон. Новой легендой стала Безумная Мэгги. Пользователи думают, что следующим героем станет персонаж-защитник Newcastle. Из всех утёкших героев у него единственного уже есть модель, комплект скинов и полноценные навыки.

Вместе с этим на Reddit появились геймплейные отрезки с новыми легендами. В ролике можно посмотреть на навыки будущих бойцов в действии.

Также в королевской битве появится новая карта под названием Divided Moon (или «Разделённая Луна»). Вероятно, свежее поле боя добавят в скором времени, поскольку на территорию уже нанесены все обозначения. Геймеры предполагают, что Respawn тестирует карту.

Сами разработчики пока никак не прокомментировали утёчку. Apex Legends доступна бесплатно на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Скоро должен состояться релиз на PS5 и Xbox Series.

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