В EGS всем подарят Total War: Warhammer, но россиян обделят

В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. До 31 марта в цифровом магазине можно бесплатно забрать пинбол с большим количеством уровней DEMON'S TILT.
Авторы DEMON'S TILT предлагают взглянуть на пинбол с другой стороны. По словам разработчиков, в их проекте есть элементы из других жанров, что и делает его необычным. Из особенностей: множество головоломок, боссы, специальные режимы и саундтрек в стиле Sega Mega Drive.
Графика ещё сочнее, боссов и секретов ещё больше, ну и, конечно же, БОЛЬШЕ ПАТРОНОВ!
Однако печальные новости о следующей раздаче (31 марта – 7 апреля). Во всём мире магазин раздаст первую Total War: Warhammer и экшен-адвенчуру City of Brass, однако в России глобальную стратегию Creative Assembly и SEGA официально не удастся заполучить. Издатель приостановил все продажи своей продукции в стране, из-за чего под удар попала и халява.
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