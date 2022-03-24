В Apex Legends вернут «Контроль» и добавят новую карту для «Арены»

24 марта Respawn Entertainment сообщила о выпуске нового контента для Apex Legends. Авторы проведут событие Warriors Collection, в ходе которого добавят свежие скины и многое другое.

Ивент пройдёт с 29 марта по 12 апреля. Со стартом события в королевскую битву вернут временный режим «Контроль», который полюбили многие игроки. Суть режима — захват точек одной из противоборствующих команд. В одной команде по девять человек.

Также на аренах Apex Legends появится новая карта под названием Drop Off. Дополнительные образы получат Октейн, Эш и другие легенды.

Недавно случилась крупнейшая утечка в истории королевской битвы. Apex Legends доступна бесплатно на ПК, PS4, Nintendo Switch и Xbox One.

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