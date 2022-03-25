Вслед за Gran Turismo 7, GTA 5 и другими: в России предзаказы Ghostwire на PS5 отменили
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У кого-то ещё оставались надежды, что Sony будет почитать оплаченные предзаказы хоть каких-то грядущих новинок, однако надежд с каждым разом всё меньше. В итоге покупатели Ghostwire: Tokyo на PS5 в PS Store ещё до официального релиза начали сообщать о том, что им вернули деньги.
До этого подобное случилось с Gran Turismo 7, WWE 2K22, Grand Theft Auto 5 и другими новинками. Поэтому наверняка подобная практика до изменения ситуации в мире продолжит случаться.
И да, как и раньше, Sony продолжает возвращать деньги на кошелёк PS Store. Даже если пользователь платил банковской картой. В итоге деньги оказываются заморожены, ведь в самом магазине нельзя ничего приобрести.
Предзаказавшим будущих релизов вроде LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и Tiny Tina's Wonderlands после предзагрузки игры мы советуем уводить консоль в оффлайн — так лицензия на запуск даже при возврате средств со стороны Sony сохранится до первого выхода PS5 в онлайн.
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