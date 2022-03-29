Каскадёрша повторила движения Сони Блейд из Mortal Kombat 11

Девушка под ником Sofia Stunts привлекла внимание Эда Буна, одного из создателей Mortal Kombat. Каскадёрша сняла видео с повтором движений и комбинаций Сони Блейд из последней части файтинга.
Почти в минутном видео чередуются сцены сражений из Mortal Kombat 11 и аналогичные движения от Софии. Девушка не только похоже двигается, но и выполняет комбинации и трюки. Единственное отличие — перед каскадёршей нет смертельно опасных врагов.
Видео набрало тысячи лайков, а Эд Бун репостнул его к себе и назвал «реальными движениями Сони Блейд».
Mortal Kombat 11, последняя часть серии, вышла в 2019 году и доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series и Nintendo Switch. Недавно Эд Бун намекнул на игру в новой вселенной.
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