Каскадёрша повторила движения Сони Блейд из Mortal Kombat 11

Девушка под ником Sofia Stunts привлекла внимание Эда Буна, одного из создателей Mortal Kombat. Каскадёрша сняла видео с повтором движений и комбинаций Сони Блейд из последней части файтинга.

Почти в минутном видео чередуются сцены сражений из Mortal Kombat 11 и аналогичные движения от Софии. Девушка не только похоже двигается, но и выполняет комбинации и трюки. Единственное отличие — перед каскадёршей нет смертельно опасных врагов.

Видео набрало тысячи лайков, а Эд Бун репостнул его к себе и назвал «реальными движениями Сони Блейд».

Mortal Kombat 11, последняя часть серии, вышла в 2019 году и доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series и Nintendo Switch. Недавно Эд Бун намекнул на игру в новой вселенной.

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