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Из Mortal Kombat 11 убрали антипиратскую защиту Denuvo

Из Mortal Kombat 11 убрали антипиратскую защиту Denuvo
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Студия Netherrealm выпустила обновление для Mortal Kombat 11. Вместе с патчем разработчики исправили некоторые баги и ассеты, а также удалили защиту Denuvo. Таким образом, антипиратская программа просуществовала в игре около трёх лет — файтинг вышел в апреле 2019 года.

Denuvo — одна из мощнейших защит против взлома видеоигр. Несмотря на это, хакерам всё же удалось получить доступ к обходу всех протоколов ещё осенью 2020 года. Так что удаление защиты связано, скорее всего, с истечением контракта между разработчиками и авторами Denuvo.

Ранее сотрудник Netherrealm случайно подтвердил разработку Mortal Kombat 12. Он опубликовал фотографию c концептами серии, однако пользователи обнаружили на его мониторе файл MK12_Mast — намёк на создание следующей части франшизы.

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