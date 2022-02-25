Автор Mortal Kombat и Injustice намекнул на новую игру — она станет особенной

Во время церемонии D.I.C.E. Awards 2022 автор серии Mortal Kombat Эд Бун рассказал о работе над своей новой игрой. Он намекнул, что она, возможно, не относится к сериям Mortal Kombat и Injustice, которые студия NetherRealm чередовала последние 10 лет.
На протяжении последних десяти лет наша команда выпускала Mortal Kombat и Injustice, чередовала эти серии. Когда мы сломали этот шаблон, было много предположений о том, чем NetherRealm займётся дальше.
Могу сказать, что у данного решения была причина, и когда мы объявим о нашей следующей игре, это будет иметь гораздо больше смысла. Если я расскажу вам что-то ещё, то рискую нажить себе большие неприятности.
Судя по всему, новой игрой студии станет не Mortal Kombat 12 или Injustice 3, а нечто другое. Скорее всего, это вновь будет файтинг, но по другой вселенной. Ранее в сети ходили слухи, что студия работает над проектом с супергероями Marvel.
При этом слова Буна не сходятся с недавней утечкой от сотрудника студии NetherRealm Джонатана Андерсена. На своей фотографии разработчик случайно показал файл MK12_Mast. Вполне возможно, анонс того или иного проекта должен состояться совсем скоро. Там NetherRealm и расскажет о своём новом проекте.
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