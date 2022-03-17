Брюс Уиллис уйдёт из кино из-за болезни
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Издание The New Zealand Herald сообщило не очень хорошую новость. Легендарный актёр Брюс Уиллис, похоже, завершит свою карьеру в кино. Причина — прогрессирующая деменция.
Болезнь вызывает у актёра провалы в памяти, из-за которых работать с ним становится практически невозможно. Недуг ещё на ранней стадии, но уже мешает нормальной жизни Уиллиса. По словам режиссёра Мэтта Эскандари, он видел ухудшения в здоровье актёра прямо на глазах.
Я снял с ним четыре фильма, поэтому знаю, о чём говорю. Это печальная ситуация, когда легенда, подобная Брюсу, теряет здоровье прямо на глазах. Я видел это, работая с ним последние годы.
Согласно данным, в 2022 году Брюс Уиллис должен появиться как минимум в 11 фильмах. Многие шутят о том, что актёр красиво уйдёт на пенсию и обеспечит себя до конца жизни.
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