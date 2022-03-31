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Голосовые сообщения в WhatsApp станут гораздо удобнее

Голосовые сообщения в WhatsApp станут гораздо удобнее
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Разработчики WhatsApp опубликовали новый пост в своём блоге. Скоро для мессенджера выйдет большое обновление, которое сделает голосовые сообщения в разы удобнее.

  • Прослушивать голосовые сообщения можно будет вне чата. Также их можно будет поставить на паузу и дослушать в любой момент.
  • Появится возможность прослушать сообщения с ускорением в 1,5x или 2x. У каждого из них будет отображаться звуковая волна. Она «поможет лучше улавливать смысл».
  • Запись голосового сообщения можно будет приостановить, а затем вернуться к ней через некоторое время. Также появится возможность прослушать сообщение до его отправки.

Обновление с новым функционалом должно выйти уже «в ближайшее время» на всех платформах.

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