У президента Франции появился свой сервер в Minecraft с Елисейским дворцом

10 апреля 2022 года во Франции пройдут выборы президента. Действующий лидер страны, Эммануэль Макрон, распорядился в своём штабе создать сервер в Minecraft. Так и случилось.
Вероятно, Макрон решил получить голоса не только из реальной жизни, но и из виртуальной реальности. Об этом стало известно благодаря аккаунту Emmanuel Macron avec vous в «Твиттере». Он гласит, что Эммануэль Макрон теперь «с вами в Minecraft».
Примечательно, что на самом сервере воссоздан Елисейский дворец, дворец Конгрессов и другие достопримечательности Франции. Также можно увидеть плакаты с самим Макроном и призывы к голосованию. Адрес сервера: mc.avecvous.fr.
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