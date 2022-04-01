Мобильная Age of Empires всего за день стала хитом в Китае

В конце марта в Китае вышла Return to Empire — мобильный спин-офф культовой серии Age of Empires. Это стратегия в реальном времени, разработанная специально для устройств под управлением iOS и Android.

Проект всего за день возглавил чарт лучших приложений App Store в Китае. Игра также вошла в топ-10 самых прибыльных мобильных игр в стране. Это первый успех в стратегическом жанре для китайского гиганта Tencent, под руководством которого разработали проект.

Аналитики отмечают, что подобные результаты неудивительны. Ведь Return to Empire унаследовала глубину оригинальных частей Age of Empires и перенесла её в мобильную среду. В данный момент у издателя нет планов на релиз игры в других регионах. Однако благодаря успеху проекта, наверняка это лишь вопрос времени.

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