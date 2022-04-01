Мобильная Age of Empires всего за день стала хитом в Китае

В конце марта в Китае вышла Return to Empire — мобильный спин-офф культовой серии Age of Empires. Это стратегия в реальном времени, разработанная специально для устройств под управлением iOS и Android.
Проект всего за день возглавил чарт лучших приложений App Store в Китае. Игра также вошла в топ-10 самых прибыльных мобильных игр в стране. Это первый успех в стратегическом жанре для китайского гиганта Tencent, под руководством которого разработали проект.
Аналитики отмечают, что подобные результаты неудивительны. Ведь Return to Empire унаследовала глубину оригинальных частей Age of Empires и перенесла её в мобильную среду. В данный момент у издателя нет планов на релиз игры в других регионах. Однако благодаря успеху проекта, наверняка это лишь вопрос времени.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 1 апреля 2022
-
14:50
-
14:44
-
14:31
-
14:26
-
14:10
-
13:29
-
13:23
-
13:06
-
12:56
-
12:40
-
12:29
-
11:54
-
11:20
-
10:54
-
10:23
-
09:50
-
09:21
-
08:51
-
08:24
-
01:41
- 31 марта 2022
-
20:51
-
20:07
-
19:53
-
19:25
-
18:53
-
18:35
-
18:12
-
18:02
-
17:51
-
17:45
-
16:42
-
16:27
-
16:08
-
15:47
-
15:03