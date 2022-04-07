В России начали дешеветь геймпады и игры

В конце марта мы сообщали о том, что в России подорожали игры для PS4 и PS5. При этом от магазина к магазину цены сильно отличались.

Новость по теме В магазинах России подорожали игры для PS4 и PS5. FIFA 22 уже 8299 рублей

Недавно в крупных российских магазинах началась обратная тенденция — цены на игры и геймпады стали на порядок ниже. Например, FIFA 22 для PS5 теперь стоит от 4499 рублей до 6999 рублей, хотя ещё недавно игра стоила от 6999 рублей до 8299 рублей. Похожая ситуация и с другими проектами, включая эксклюзивы PlayStation вроде «Человека-паука: Майлз Моралес».

FIFA 22 в «М.Видео»

Аналогичное снижение цен коснулось и геймпадов DualSense для PS5. В DNS теперь можно купить их за сумму от 6999 до 7999 рублей — в зависимости от цвета — хотя в марте их стоимость выросла вплоть до 9999 рублей. При этом ценник в «М.Видео» всё ещё в районе 8999 рублей.

Геймпады для PS5 в DNS

Мы отмечали цены для PS5. На PS4 ситуация аналогичная, просто большинство игр стоит чуть дешевле.

Судя по всему, снижение цен связано с укреплением курса рубля в последние недели.

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