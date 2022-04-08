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Специалисты воссоздали лицо предка жителей Скайрима по его скелету. Получилось реалистично

Специалисты воссоздали лицо предка жителей Скайрима по его скелету. Получилось реалистично
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Группа антропологов из проекта Ancestral Whispers воссоздала лицо атморанца из Саартала — первого города людей в Скайриме из The Elder Scrolls V: Skyrim. Со скелетами предков игроки сражаются в различных пещерах и катакомбах. По словам специалистов, скелет может относиться к поздней Меретической эре игровой вселенной. Воссоздавали лицо антропологи по технологии реконструкции российского археолога Михаила Герасимова.

В комментарии под постом учёных пришёл дизайнер «Скайрима» Джона Лобе. Он отметил, что примерно такими и задумывал древних жителей Саартала.

Я создавал скелетов из Skyrim — вы проделали потрясающую работу по реконструкции. Я хотел, чтобы они выглядели как громилы, с такими же толстыми губами и бровями, похожими на неандертальцев. Точно такими же, как у вас!

Джона Лобе также заявил, что во время работы над скелетами он сфокусировался не на глазах, как делает большинство художников, а на «бровях и больших зубах». И его модели получились действительно устрашающими и довольно необычными, так что со своей работой дизайнер справился на отлично.

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