Художник Ubisoft показал арты Assassin's Creed в азиатском сеттинге

Несмотря на то что франшиза Assassin's Creed уже заглядывала в Китай в серии Chronicles, художник Li Chunlei из Ubisoft показал арты того, как могла бы выглядеть полноценная часть игры.
Li Chunlei отметил, что это лишь фанатские арты, поэтому не стоит относиться к ним как к намёку на новую часть в Китае. По словам художника, действие проекта на изображениях разворачивается во времена Второй мировой войны. Автор отметил, что в такой период точно будет что рассказать.
На самих артах художник показал ассасина со скрытыми клинками, отрезанным безымянным пальцем и дополнительным гаджетом, пистолетом.
Известно, что следующая часть Assassin's Creed с подзаголовком Infinity выйдет не раньше 2024 года. В данный момент Ubisoft активно поддерживает Valhalla.
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