Для новой игры от авторов No Man's Sky не хватит и 1000 разработчиков

Глава студии Hello Games — авторов No Man's Sky — Шон Мюррей поделился небольшими подробностями своей новой игры. По его словам, это будет невероятно амбициозный проект, выпуск которого стал бы испытанием даже если бы в его команде было 1000 человек.

В течение некоторого времени мы понемногу работаем над чем-то довольно амбициозным. Над проектом трудится небольшая команда, но нам это только нравится.



Как и No Man’s Sky, это такой проект, что даже если бы над ним работала тысяча человек, он всё равно казался бы невозможным.

Мюррей заявил, что параллельная работа над новым проектом никак не влияет на выпуск крупных дополнений для No Man's Sky. Он отметил, что каждый разработчик в студии трудится над тем, что ему больше нравится. О других подробностях проекта и дате выхода автор не рассказал.

Недавно для No Man's Sky вышло бесплатное дополнение с космическими пиратами. Игроки могут как примкнуть к ним, так и противостоять. Ранее Шон Мюррей заявил, что у разработчиков постоянно появляются всё новые и новые идеи, поэтому «список желаемого» для No Man's Sky у авторов закончится очень нескоро.

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